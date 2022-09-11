Армения перешла к ежедневным военным провокациям против Азербайджана

11 сен. 10:00

Армянские военные вновь обстреляли позиции вооруженных сил Азербайджана, сообщает пресс-служба Минобороны республики.

Как заявили в ведомстве, с полудня 10 сентября до утра 11 сентября ВС Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Юхары Шорджа, Ашагы Шорджа, Зеркенд Басаркечярского района и населенного пункта Хезинавар Горусского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции армии Азербайджана в направлении населенных пунктов Зейлик, Елинджа, Юхары Айрым Кельбаджарского района, Садынлар Лачинского района.

Отмечается, что подразделения азербайджанской армии предприняли адекватные меры, после которых противник был подавлен.

Стоит добавить, что обстрелы позиций Азербайджана с армянской стороны продолжаются на протяжении всей недели. Так, в ночь с 4 на 5 сентября, а также 6 сентября были обстреляны позиции, расположенные в направлении населенных пунктов Йеллиджа и Зивель Кельбаджарского района. С 7 на 8 сентября армянские подразделения устроили провокацию в направлении в направлении населенных пунктов Истису Кельбаджарского района и Агдам Товузского района.

С вечера 8 сентября до утра 9 сентября ВС Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджана в направлении населенных пунктов Ахмедли и Гаджилар Лачинского района и Зивель Кельбаджарского района, а 10 сентября Минобороны Азербайджана сообщили о том, что населенный пункт Зейлик Кельбаджарского района неоднократно подвергался обстрелу со стороны позиций армянских военных.