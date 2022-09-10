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Закатный благотворительный забег пройдет в Бухаре 

Закатный благотворительный забег пройдет в Бухаре 

В Бухаре (Узбекистан) 17 сентября на закате состоится международный благотворительный забег BUKHARA NIGHT RACE, такое сообщение распространила пресс-служба мероприятия. 
Для участников подготовлены беговые дистанции на 5 и 10 км, "скандинавская ходьба" на 5 км, детский забег Kids Run на 300 и 600 м. 
Ожидается, что в забеге примут участие более 2 тыс человек. Они будут бежать по освещенной трассе через знаковые места и улицы древней Бухары. 
Цель мероприятия - собрать деньги на адаптацию музеев к потребностям людей с нарушениями зрения. Сумму направят на покупку аудиогидов, тактильных картин и оборудования. 
Каждый участник забега получит в подарок футболку и сумку. Те, кто пробегут дистанцию за определенное время, получат и медаль. 
Подготовлена и культурная программа, в финале которой состоится концерт с участием DJ Jad Halal и DJ Lehar. 
Напомним, BUKHARA NIGHT RACE входит в ряд благотворительных забегов Samarkand Marathon, их организаторами выступают Фонд развития культуры и искусства, Министерство развития спорта и хокимият Бухарской области. 

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