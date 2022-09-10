Закатный благотворительный забег пройдет в Бухаре 

10 сен. 23:00

В Бухаре (Узбекистан) 17 сентября на закате состоится международный благотворительный забег BUKHARA NIGHT RACE, такое сообщение распространила пресс-служба мероприятия.

Для участников подготовлены беговые дистанции на 5 и 10 км, "скандинавская ходьба" на 5 км, детский забег Kids Run на 300 и 600 м.

Ожидается, что в забеге примут участие более 2 тыс человек. Они будут бежать по освещенной трассе через знаковые места и улицы древней Бухары.

Цель мероприятия - собрать деньги на адаптацию музеев к потребностям людей с нарушениями зрения. Сумму направят на покупку аудиогидов, тактильных картин и оборудования.

Каждый участник забега получит в подарок футболку и сумку. Те, кто пробегут дистанцию за определенное время, получат и медаль.

Подготовлена и культурная программа, в финале которой состоится концерт с участием DJ Jad Halal и DJ Lehar.

Напомним, BUKHARA NIGHT RACE входит в ряд благотворительных забегов Samarkand Marathon, их организаторами выступают Фонд развития культуры и искусства, Министерство развития спорта и хокимият Бухарской области.