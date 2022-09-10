Грузинское фолк-трио "Мандили" редко дает концерты на родине, однако на 14 сентября в Батуми назначен большой концерт.
Выступление девичьего трио состоится на сцене Backdoor Bar, начало в 20:00.
"Эта группа, которая, несмотря на свою огромную популярность, практически не выступает в Грузии, хотя за последние несколько месяцев провела в Европе более 50 концертов, большинство из которых носили благотворительный характер", - сообщают организаторы концерта.
Популярность к девушкам пришла после публикации в интернете записи грузинской народной песни "Апарека".
Ни у одной из участниц трио "Мандили" нет специального музыкального образования, они всему научились самостоятельно, в том числе игре на инструменте пандури
Концерт трио "Мандили" состоится в Батуми
Грузинское фолк-трио "Мандили" редко дает концерты на родине, однако на 14 сентября в Батуми назначен большой концерт.
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