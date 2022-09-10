РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Концерт трио "Мандили" состоится в Батуми 

Концерт трио &quot;Мандили&quot; состоится в Батуми 

Грузинское фолк-трио "Мандили" редко дает концерты на родине, однако на 14 сентября в Батуми назначен большой концерт. 
Выступление девичьего трио состоится на сцене Backdoor Bar, начало в 20:00. 
"Эта группа, которая, несмотря на свою огромную популярность, практически не выступает в Грузии, хотя за последние несколько месяцев провела в Европе более 50 концертов, большинство из которых носили благотворительный характер", - сообщают организаторы концерта. 
Популярность к девушкам пришла после публикации в интернете записи грузинской народной песни "Апарека". 
Ни у одной из участниц трио "Мандили" нет специального музыкального образования, они всему научились самостоятельно, в том числе игре на инструменте пандури

1005 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version