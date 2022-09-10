В Сирии зафиксирована вспышка холеры

10 сен. 21:25

Вспышка холеры была зафиксирована в различных частях Сирии. Жертвами болезни стали три человека.

Департамент здравоохранения администрации призвал международные организации оказать помощь региону в борьбе с холерой, сообщает ТАСС. Уточнятся, что на курдских территориях зафиксированы как минимум 15 заболевших.

Также министерство здравоохранения Сирии сообщило о 15 зафиксированных в провинции Алеппо случаях заболевания холерой.

Первым заболевшим стал девятилетний ребенок, который после оказания медицинской помощи уже выписан.