Главы Госдепа США и ЕК обсудили меры против России

10 сен. 21:05

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провели телефонные переговоры. Стороны обсудили вопросы, связанные с мерами против России, поддержкой Украины и обеспечением энергобезопасности ЕС, сообщил руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов Неда Прайса.

Также стороны обсудили поддержку Киева, подтвердили приверженность США энергетической безопасности Европы и "продолжению координации по призыву России к ответу" в связи с проведением РФ спецоперации.

Кроме того, стороны отметили "важность обеспечения в дальнейшем стабильности и безопасности в Боснии и Герцеговине".