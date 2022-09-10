В Дагестане создадут региональную авиакомпанию

10 сен. 20:46

В Дагестане будут возрождать малую авиацию в регионе, сообщает пресс-служба Минпромторга РД. Также планируется, что в республике будет создана региональная авиакомпания.

В настоящее время в республике зарегистрирована единственная действующая авиакомпания — ООО "Дагестан". Она выполняет работы по санитарному и аварийно-спасательному обеспечению.

Как отметил в беседе с ТАСС министр транспорта и дорожного хозяйства региона Джамбулат Салавов, для развития малой авиации в республике необходимо восстановить сеть аэродромов.