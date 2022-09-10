Песков: российских спортсменов нужно поддержать внутренними соревнованиями

10 сен. 20:40

Отстранение российских спортсменов от международных турниров необходимо компенсировать созданием системы внутренних соревнований для поддержки атлетов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, дискриминация российских спортсменов, в том числе Международным олимпийским комитетом, - это реальность. Зачастую спортсмены, к сожалению, не могут поддерживать спортивную форму на должном уровне. "Это накладывает на государство, на соответствующие ведомства, в первую очередь на министерство спорта дополнительную нагрузку и особую ответственность по компенсации отсутствия этих международных стартов", - цитцрет представителя официальной Москвы ТАСС.