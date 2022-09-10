Дзюба успешно адаптируется к игре "Адана Демирспор"

10 сен. 20:36

Экс-нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба должен успешно адаптироваться к футболу турецкого клуба "Адана Демирспор", за который он выступает сейчас, выразил мнение двукратный чемпион России в составе казанского "Рубина" турецкий нападающий Хасан Кабзе.

"Считаю, что Дзюба очень сильный игрок, я смотрел матчи "Зенита". Думаю, он успешно адаптируется к игре "Адана Демирспор", потому что "Адана" имеет очень хорошую команду, у нее хороший президент", - приводит слова собеседника ТАСС.

Напомним, что 18 августа "Адана Демирспор" объявил о подписании контракта с Дзюбой на один год с возможностью продления на один сезон.