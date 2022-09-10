Названа дата похорон Елизаветы II

10 сен. 19:55

Похороны королевы Елизаветы II пройдут в понедельник, 19 сентября, говорится в заявлении, распространенном в субботу Букингемским дворцом.

"Государственные похороны Ее Величества королевы состоятся в Вестминстерском аббатстве в понедельник, 19 сентября в 11:00 по стандартному британскому времени (13:00 мск - прим. ред)", - приводит документ ТАСС.

Сам день похорон будет выходным. Перед тем, как тело Елизаветы II будет предано земле, гроб будет на четыре дня выставлен в холле здания британского парламента, чтобы подданные смогли с ней проститься.