Названы три причины включить имбирь в осенний рацион

11 сен. 8:45

Имбирь это не только яркая пряность, но и источник крепкого здоровья, забота о котором становится особенно актуальной с приходом холодов.

Имбирь повышает иммунитета за счет гингерола, фенольного соединения, которое содержится в сыром корне. Имбирь обладает противомикробным и противогрибковым свойствами. Также он богат антиоксидантами, может помочь избавиться от кашля, снизить температуру. Кроме того, имбирь способен снять воспаление и боль в суставах, пишет Techinsider.

Имбирь ускоряет метаболизм и пищеварение, способствует выработке здоровых ферментов в поджелудочной железе. Также пряный корень можно использовать в борьбе с тошнотой.

Наконец, имбирь помогает улучшить здоровье кожи. Антиоксиданты защищают кожу от ультрафиолетовых лучей и замедляют расщепление коллагена в коже. Противовоспалительные свойства имбиря ускоряют заживление раздраженной кожи, а против акне имбирь эффективен благодаря антисептическим свойствам.

Отмечается, что не стоит употреблять имбирь в больших количествах и натощак, это может привести к проблемам с желудком. Также с имбирем нужно быть осторожными гипертоникам - пряность может вызвать скачок давления.