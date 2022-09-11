Женский волейбольный клуб создан в Анапе

11 сен. 5:45

Женский волейбольный клуб "Динамо-Анапа" основан на базе спортивного комплекса "Волейград" при поддержке Всероссийской федерации волейбола, мэрии Анапы и партнеров спорткомплекса.

"Это важное событие для кубанского волейбола. Уверен, наличие такого специализированного центра подготовки мастеров классического и пляжного волейбола, как "Волейград", значительно повысит шансы новой команды "Динамо-Анапа" на победы в крупных турнирах", - сказал министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.

Главным тренером клуба стал Алексей Гатин. В "Волейграде" команда будет как тренироваться, так и проводить домашние матчи.

Первый официальный матч клуба прошел на этой неделе в Туле в рамках предварительного этапа Кубка России.