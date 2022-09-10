В Грузии усложняется экзамен на права

10 сен. 19:00

Начина с 1 января 2023 года в Грузии сдающим практический экзамен на получение прав придется отвечать на ряд дополнительных вопросов. Об этом говорится в приказе министра внутренних дел, который опубликован на сайте законодательного вестника Грузии.

уточняется, что в соответствии с нововведением, при сдаче практического экзамена на площадке желающие получить права должны будут ответить устно на вопросы по экплуатации автомобиля.

Также сдающий на права должен показать, как проверить автомобиль на соответствие нормам безопасности. Кроме того, требования касаются как желающих получить права на вождение легковым автомобилем, так и для прав на перевозку пассажиров и управление грузовыми автомобилями, передает Sputnik Грузия.