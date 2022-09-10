Севастополь и Минск будут укреплять связи в гуманитарной сфере

10 сен. 18:52

Власти Минска и Севастополя подписали соглашение о сотрудничестве, предполагающее торговые связи и проекты в гуманитарной сфере. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Сегодня Севастополь и Минск заключили соглашение о сотрудничестве. Вместе с председателем Минского городского исполнительного комитета Владимиром Евгеньевичем Кухаревым подписали соответствующий документ. Для нас это исторически важный момент. Мы давно вели переговоры с городом-героем Минском, чтобы подписать соглашение о сотрудничестве", - написал он в своем Telegram-канале.

Далее Развожаев пояснил, что речь идет об экономическом направлении: экспорте и импорте продукции. Также соглашение включает вопросы городского хозяйства, проекты в гуманитарной сфере: сотрудничество в области культуры, образования, науки, молодежной политики, патриотического воспитания.