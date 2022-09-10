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Турецкая авиакомпания Southwind запустила рейсы из Анталии в Москву

Турецкая авиакомпания Southwind запустила рейсы из Анталии в Москву

Турецкая авиакомпания Southwind Airlines сообщила о начале рейсов из Москвы в Анталью.

Рейсы будут осуществляться ежедневно на авиалайнерах Airbus A330 и Airbus A321, говорится в сообщении Шереметьево.

"Открытие регулярных рейсов Southwind Airlines позволит удовлетворить высокий спрос среди российских пассажиров на одном из самых популярных направлений Москва - Анталья. <...> Пассажиры оценят высокий уровень сервиса в современном терминале С, где будет обслуживаться авиаперевозчик", - сообщает аэропорт.

Уточнятся, что первый рейс Southwind Airlines по традиции встретили водной аркой. Представители аэропорта Шереметьево вручили цветы экипажу при встрече, а также поприветствовали пассажиров первого рейса и пожелали увлекательного путешествия.

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