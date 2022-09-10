Бюджет 2023-2025 обеспечит технологический суверенитет России

10 сен. 18:09

Бюджет РФ на предстоящую трехлетку станет сложным, поделился глава Минфина России Антон Силуанов. По его словам, цель нового бюджета – обеспечить достижение технологического суверенитета России.

"Я думаю, что бюджет на предстоящую трехлетку будет самый сложный в моей профессиональной карьере", - сказал глава экономического ведомства, выступая в эфире телеканала "Россия-24" в фильме, посвященном 220-летию Минфина России.

"Мы, столкнувшись с ограничениями, с санкциями, поняли, что целый ряд критических технологий не производится в нашей стране. Поэтому и вопрос восполнения тех компетенций, которые мы получали из-за рубежа, - длительная достаточно, конечно, программа, но без нее нам никак не обеспечить технологический суверенитет", - сказал он, добавив, что на это нужны финансовые средства, которые "мы изыскиваем как в текущем году, так и при подготовке бюджета на предстоящую трехлетку тоже закладываем их".

Кроме того, Сиуланов отметил, что в новом бюджете будут учтены объемы экспорта энергоносителей. "В условиях ограничений, которые вводятся, в том числе ограничение на поставку нефти, важно учитывать не только цены на эти энергоносители, но и, возможно, объем поставок. Объем внешних поставок влияет на объем добычи. Потому что от этого тоже зависит, соответственно, доход в бюджет страны. Поэтому в новом варианте бюджетных правил мы хотим учесть и этот тоже показатель с тем, чтобы защититься от различных рисков в объемном показателе", - сказал глава Минфина России.