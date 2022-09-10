В Северной Осетии на выборах в парламент проголосовали более 17% избирателей

10 сен. 17:55

Более 17% избирателей проголосовали в выборы в парламент республики на 15:00, заявила председатель регионального избиркома Жанна Моргоева.

"На 15:00 первого дня выборов в Северной Осетии проголосовало 17,45% избирателей, это 90 113 человек", - сказала она в беседе с журналистами.

Напомним, что сегодня жители республики, в том числе выбирают депутатов Собраний представителей Моздокского и Кировского районов, а также четырех городских и 82 сельских поселений. Кроме того, предстоит избрать глав 62 сельских поселений.