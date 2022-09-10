Шведов призвали готовиться к отключениям электричества зимой

10 сен. 17:25

Цены на электроэнергию в Швеции будут расти, не исключены отключения, сообщила гендиректор оператора системы передачи электроэнергии Швеции Svenska Kraftnät Лотта Меделиус-Бредхе.

"Мы не можем исключить, что можем оказаться в ситуациях, когда будет холоднее всего, ранним утром или поздним вечером, когда в худшем случае нам придется прибегнуть к отключению (электричества)", - сказала она в интервью газете Dagens Nyheter.

Далее Меделиус-Бредхе уточнила, что электричество будет отключено "в течение часа или двух".

Также по ее прогнозам, в зимний период цены на электричество будут "очень высокими" что приведет к тому, что покупатели приспособятся и сократят собственное потребление.