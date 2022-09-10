Anadolu сообщает об объемах вывезенного с Украины зерна

10 сен. 17:05

Объем вывезенного зерна из украинских портов на сегодняшний день составляет около 2,5 млн тонн, сообщает агентство Anadolu, уточняя, что в рамках продуктовой сделки вышли 105 кораблей.

"C момента вступления в силу соглашения о формировании коридора для безопасной транспортировки сельхозпродукции из портов Украины через него проследовало 105 кораблей, а объем вывезенной по маршруту пшеницы приблизился к 2,5 млн тонн", - указано в публикации.

Уточняется, что сейчас отгрузка зерна в украинских портах продолжается в плановом порядке под контролем Совместного координационного центра.