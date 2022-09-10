Президент Туркменистана поручил быстрее предоставлять землю аграриям

10 сен. 15:48

Правительство Туркменистана займется вопросом организации эффективной системы быстрого и упрощенного оформления земли для лиц, которые заинтересованы в ее использовании в сельскохозяйственных целях. Такое поручение ему дал президент страны Сердар Бердымухамедов, сообщает официальное издание "Нейтральный Туркменистан".

В ходе заседания правительства Бердымухамедов также поручил ускорить создание цифровой базы земельного кадастра. По словам туркменского лидера, правительству необходимо ускорить программную работу по эффективному освоению земли сельскохозяйственного назначения.

На сегодняшний день сельскохозяйственные земли в Туркменистане находятся под контролем государства и передаются фермерским хозяйствам в долгосрочную аренду, в том числе на условиях выполнения госзаказов на поставку пшеницы и хлопка.