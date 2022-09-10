В России диагностировали коронавирус у 53 486 человек

10 сен. 15:33

В России за последние 24 часа выявили 53 486 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки выписаны по выздоровлению 46 023 человека, умерли – 97. Общее число заражения COVID-19 в России на данный момент составляет 20 013 781. Справились с болезнью 19 023 718 жителей страны, скончались – 385 262.

Наибольший суточный прирост зафиксирован в Москве – 6325, Санкт-Петербурге – 3427, Нижегородской области – 1854, Московской области – 1801, Самарской области – 1769, Свердловской области – 1651, Краснодарском крае – 1622, Пермском крае – 1544, Воронежской области – 1514, Ростовской области – 1501.

На Северном Кавказе лидером по приросту инфицированных COVID-19 за сутки является Ставропольский край. За последние 24 часа коронавирус диагностировали у 1134 жителей региона. В Кабардино-Балкарии выявили 253 случая заражения, в Дагестане – 119, в Карачаево-Черкесии – 108, в Северной Осетии – 82, в Ингушетии – 40, в Чечне – 15.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 608 млн, из них более 6,5 млн человек скончались.