СМИ: Путин помешал Евросоюзу согласовать "потолок цен" на газ

10 сен. 15:14

Страны Европейского союза на прошедшей встрече министров энергетики в Брюсселе не смогли согласовать установление лимита закупочной цены российского газа из-за слов президента России Владимира Путина. Об этом пишет британская газета The Daily Telegraph.

Ранее Владимир Путин заявил, что в случае принятия Евросоюзом такой меры РФ перестанет экспортировать газ в Европу.

Обсуждая возможность установления предельной закупочной цены на российское топливо участники встречи столкнулись с противодействием со стороны ряда членов ЕС, которые сильнее других зависят от трубопроводных поставок газа из РФ. В итоге было принято решение отказаться от идеи введения "потолка цен".

Встреча министров энергетики государств Евросоюза, к которой Еврокомиссия подготовила набор из пяти предложений по ответу на энергетический кризис в Европе, состоялась в Брюсселе 9 сентября. ЕК выступала за потолок цен на российский газ на уровне 520 евро за 1 тыс куб метров. Среди других мер - сокращение расхода электричества на 10% по сравнению со среднемесячным показателем за последние 5 лет, предоставление субсидий наиболее уязвимым слоям населения и бизнес-отраслям, а также лимит цен на электричество, которые вырабатываются на предприятиях с более низкой себестоимостью энергии, чем на ТЭС, АЭС, ГЭС и полях ветряков, передает ТАСС.