Турецкий спецназ ликвидировал на севере Сирии четырех боевиков

10 сен. 14:58

На севере Сирии уничтожены четыре члена организации YPG, являющейся сирийским крылом Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу министерством национальной обороны Турции.

"Пролитая кровь наших турецких военных не останется безнаказанной", - отметили в ведомстве.

Как отмечается, бойцы спецназа ликвидировали боевиков, занимавшихся подготовкой терактов в зонах проведения операций "Оливковая ветвь" и "Щит Евфрата".

В Минобороны добавили, что армия Турции продолжает бескомпромиссную борьбу с террористами.