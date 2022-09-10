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Турецкий спецназ ликвидировал на севере Сирии четырех боевиков

Турецкий спецназ ликвидировал на севере Сирии четырех боевиков

На севере Сирии уничтожены четыре члена организации YPG, являющейся сирийским крылом Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу министерством национальной обороны Турции.

"Пролитая кровь наших турецких военных не останется безнаказанной", - отметили в ведомстве.

Как отмечается, бойцы спецназа ликвидировали боевиков, занимавшихся подготовкой терактов в зонах проведения операций "Оливковая ветвь" и "Щит Евфрата".                   

В Минобороны добавили, что армия Турции продолжает бескомпромиссную борьбу с террористами.

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