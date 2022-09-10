Сингапурская авиакомпания назвала причину экстренной посадки самолета в Баку

10 сен. 14:54

В сингапурской авиакомпании Singapore Airlines рассказали, по какой причине 9 сентября в Баку экстренно приземлился самолет, летевший из Парижа в Сингапур. Об этом пишет издание The Straits Times.

По словам представителя авиакомпании, в одном из двигателей воздушного судна была обнаружена утечка масла. Он подчеркнул, что после оценки ситуации пилоты решили отклониться от маршрута и в качестве меры предосторожности совершить посадку в азербайджанской столице, передает "Интерфакс-Азербайджан".

На борту самолета находились 229 пассажиров и 18 членов экипажа, никто из них не пострадал.