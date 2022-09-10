В Москве открыли самое большое колесо обозрения в Европе

10 сен. 14:40

На ВДНХ в Москве состоялось открытие 140-метрового колеса обозрения "Сердце Москвы". В церемонии по видеосвязи приняли участие президент России Владимир Путин и мэр города Сергей Собянин, передает "Интерфакс".

"Солнце Москвы" является самым большим колесом обозрения в Европе и одним из самых высоких в мире. Оно состоит из 30 закрытых кабин, каждое из которых вмещает до 15 человек. Кабины оснащены камерами видеонаблюдения, кнопками связи с оператором и системами климат-контроля. Пять кабин оборудованы прозрачным полом.

Посадка и высадка пассажиров осуществляется в разных частях вокзала. Один оборот колеса занимает 18 минут и 40 секунд.

Предполагается, что аттракцион будет привлекать более 2,5 млн посетителей ежегодно.