Специалисты из США провели инструктаж для грузинских спасателей

10 сен. 14:17

В Грузии в рамках партнерства с офисом сотрудничества по обороне США (US ODC) состоялись учения пожарных-спасателей Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Учения проходили на воде и в горной местности Боржомского муниципалитета и в Раче. В них были задействованы 50 пожарных-спасателей, а также Национальная гвардия Сил обороны Грузии.

Инструкторы из США продемонстрировали грузинским спасателям примеры спасения тонущего человека, прокладку специальных канатных магистралей и передвижение на плавательных средствах по быстрому течению. Американские специалисты также показали, как следует проводить операции по спуску с высоты, работать с веревками и узлами.

По окончании учений всем участникам выдали специальные сертификаты, передает ТАСС.