Крупная австрийская компания задумалась об инвестициях в Грузию

10 сен. 13:59

В Тбилиси состоялась встреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и исполнительного директора крупной австрийской транспортно-логистической компании Gebruder Weiss Вольфрама Ценгер-Вайса.

В ходе беседы стороны обсудили перспективы инвестиций в Грузию. В частности, был отмечен потенциал южнокавказской страны в направлении логистики и транспорта и растущий интерес иностранных инвесторов к этой сфере.

Кроме того, на встрече было обращено внимание на то, что одним из основных факторов принятия решений для бизнеса является предсказуемость среды, и Грузия в этом смысле является надежным и стабильным деловым партнером.

Gebrüder Weiss - крупная австрийская транспортно-логистическая компания, работающая в 35 странах. По итогам 2021 года объем продаж компании превысил 2,5 млрд евро.