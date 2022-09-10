В США продлен на год режим ЧП, введенный после терактов 11 сентября

10 сен. 13:36

В США продлили на год действие режима чрезвычайного положения, введенного в стране после террористических атак 11 сентября 2001 года. Соответствующий указ подписал президент страны Джо Байден, передает пресс-служба Белого дома.

"Я продлеваю еще на один год действие чрезвычайного положения в стране, которое было объявлено 14 сентября 2001 года в связи с террористической угрозой", - сказано в заявлении американского лидера.

В нем уточняется, режим ЧП продлевается в связи сохраняющейся террористической угрозой.