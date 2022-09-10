Названа дата премьеры сериала "Союз спасения. Время гнева"

10 сен. 12:59

Цифровая премьера сериала "Союз спасения. Время гнева", посвященного истории движения декабристов и снятого Никитой Высоцким и Ильей Лебедевым, пройдет на площадке Kion 28 сентября, рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

В фильм частично были включены материалы художественной драмы 2019 года "Союз спасения" Андрея Кравчука.

"В фильм "Союз спасения" мы при всем желании не могли вложить всю историю декабризма. А она достойна того, чтобы ее рассказали на экране. Именно это мы пытаемся сделать в восьмисерийной картине "Союз Спасения. Время гнева". Она навеяна фильмом, но гораздо богаче событиями и глубже осмысливает все, связанное с восстанием 1825 года. Это одновременно приквел и сиквел "Союза спасения", а объем нового материала делает "Союз" чем-то вроде тизера сериала", - цитирует гендиректора Первого канала и продюсера проекта Константина Эрнста.

Восьмисерийный фильм - составная часть линейки Kion Originals, совместный проект кинокомпании "Дирекция кино", Первого канала и Kion.

Сюжет многосерийного фильма основан на реальных событиях. "Действие начинается в апреле 1814 года, когда русские офицеры в Париже празднуют победу над Наполеоном, а заканчивается в июле 1826 года - в Санкт-Петербурге, у стен Петропавловской крепости", - уточнили в пресс-службе.