"Карабах" ищет нападающего в Португалии

10 сен. 12:47

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" присматривает нападающего в чемпионате Португалии.

По данным Azerisport, руководство агдамского клуба в настоящее время ведет переговоры сразу с несколькими форвардами, выступающими в этом чемпионате. Имена игроков пока держатся в секрете.

Напомним, ранее "Карабах" покинул 27-летний нападающий Ибраима Ваджи. В сезоне 2021/22 сенегалец провел за агдамскую команду 11 матчей в чемпионате Азербайджана, отметившись в них 11 голами. В этом сезоне форвард забил 4 гола в 7 матчах квалификации Лиги чемпионов.