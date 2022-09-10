Мэр Москвы поздравил ее жителей с 875-летием города

10 сен. 12:19

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился с видеообращением к жителям столицы, в котором поздравил их с 875-летием города.

"Поздравляю вас с юбилеем, 875-й годовщиной нашего любимого города, нашей Москвы. Поздравляю вас с днем рождения города, который неразрывно связан с судьбой каждого москвича и судьбой всей страны", - сказал градоначальник.

Он подчеркнул, что жить в Москве с каждым днем становится все удобнее. "Великий город был создан трудом и талантом многих поколений, нашими ветеранами. Сегодня она молодеет и развивается, становится удобнее и привлекательнее вашей заботой, вашим трудом", - поведал Собянин.