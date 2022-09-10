США запретят морские перевозки российской нефти

10 сен. 11:58

США вместе с союзниками по G7 ("Большая семерка") и Евросоюзу ближайшей зимой введут запрет на морские перевозки российской нефти. Об этом говорится в предварительных решениях американского министерства финансов, призванных привести к установлению коллективным Западом потолка цен на российскую нефть.

"В составе коалиции стран, включающих участников Группы семи и ЕС, США приступят к имплементации политики, которая касается широкого спектра услуг, относящихся к морским перевозкам <...> сырой нефти, добытой в России, а также продуктов ее переработки", - говорится в сообщении ведомства.

Запрет на морскую транспортировку сырой нефти вступит в силу 5 декабря 2022 года, а на транспортировку нефтепродуктов – 5 февраля 2023 года.

В Минфине пояснили, что упомянутая политика будет представлять собой "запрет на оказание услуг" по морской перевозке российской нефти, из которого делается "важное исключение". Это исключение состоит в том, что "юрисдикции или действующие лица, которые приобретают транспортируемую морем российскую нефть по предельной цене, установленной [западной] коалицией <...>, или по цене ниже таковой, ясно смогут пользоваться такими услугами", поясняет Минфин.

США также предупреждают физические лица и компании, которые будут закупать российскую нефть дороже готовящихся ценовых ограничений, о возможном попадании под санкции. "В отношении лиц, которые делают значительные закупки нефти по цене выше лимита и сознательно обращаются за услугами к компаниям, на которые распространяется политика предоставления услуг по морской перевозке [нефти], а также лиц, которые сознательно предоставляют ложную информацию, документацию или же оценку такой компании, предоставляющей услуги, <...> могут быть введены санкции", - сказано в материалах Минфина.