Казахстан и Кыргызстан упростят торговые процедуры

10 сен. 11:52

Власти Казахстана и Киргизии договорились об упрощении взаимных торговых процедур, сообщили 10 сентября в пресс-службе казахстанского правительства.

Данный вопрос обсуждался в ходе визита в Киргизию заместителя премьер-министра, министра торговли и интеграции Казахстана Серика Жумангарина. В рамках рабочей поездки он провел встречу с первым заместителем председателя кабинета министров Кыргызстана Адылбеком Касымалиевым и поучаствовал во втором заседании рабочей группы по двустороннему торгово-экономическому сотрудничеству.

"Стороны в целях увеличения взаимной торговли договорились осуществлять поставки ранней плодоовощной продукции из Кыргызстана в Республику Казахстан. Также стороны договорились упростить торговые процедуры, снизить издержки ведения бизнеса и намерены развивать сотрудничество во взаимном обмене электронными документами", - рассказали в пресс-службе.