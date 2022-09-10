В сентябре россияне с детьми выбирают Сочи

10 сен. 11:43

Главным сентябрьским направлением для россиян с детьми стал Сочи, сообщает сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.



Также в тройку популярных направлений для семейных путешествий в сентябре вошли Москва и Санкт-Петербург.



Билеты на самолет в Сочи приобрели 27% путешественников, В Москву - 25,5%, в Санкт-Петербург - 10,5%. При этом популярность Сочи у туристов с детьми выросла на 8%, по сравнению с сентябрем 2021-м. Москва стала популярнее на 65%, Санкт-Петербург - на 10,5%.

