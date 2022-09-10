Северная Осетия выбирает депутатов регионального парламента

10 сен. 11:21

В субботу, 10 сентября, в Северной Осетии для выборов в парламент республики открылись 335 участковых избирательных комиссий и 19 избирательных участков в местах временного пребывания избирателей. Об этом рассказали в избиркоме региона.



"В дни голосования, 10 и 11 сентября, на территории республики пройдут выборы депутатов парламента Северной Осетии седьмого созыва и 150 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. Всего на территории Северной Осетии будет замещено 940 мандатов", - приводит сообщение избиркома РИА Новости.

Как отмечается, в депутаты республиканского парламента зарегистрировали 375 кандидатов от 5 политических партий.