РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском направлении подверглись обстрелу

Позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском направлении подверглись обстрелу

За последние 24 часа позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Зейлик Кельбаджарского района неоднократно подверглись обстрелу со стороны вооруженных сил Армении. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 10 сентября на сайте министерства обороны Азербайджана.

Обстрелы были совершены ВС Армении из различных видов стрелкового оружия с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечарского района на государственной границе.

В ведомстве отметили, что подразделения армии Азербайджана приняли адекватные ответные меры.

1245 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version