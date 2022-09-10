Позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском направлении подверглись обстрелу

10 сен. 10:48

За последние 24 часа позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Зейлик Кельбаджарского района неоднократно подверглись обстрелу со стороны вооруженных сил Армении. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 10 сентября на сайте министерства обороны Азербайджана.

Обстрелы были совершены ВС Армении из различных видов стрелкового оружия с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечарского района на государственной границе.

В ведомстве отметили, что подразделения армии Азербайджана приняли адекватные ответные меры.