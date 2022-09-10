Объем вложений в прорывные инвестпроекты в Дагестане составит свыше 300 млрд рублей

В Дагестане на реализацию прорывных инвестиционных проектов потратят более 300 млрд рублей. Об этом сообщили в правительстве региона.
Вопрос о реализации инвестпроектов в республике обсуждался на заседании под руководством председателя регионального правительства Абдулмуслима Абдулмуслимова.
"В соответствии с поручением правительства России при поддержке Минэкономразвития России разработана модель экономического развития региона, которая основана на реализации пяти прорывных проектах республики. Реализация данных проектов окажет положительное влияние на показатели социально-экономического развития республики", - сказано в заявлении.
Реализации данных проектов позволит создать более 16 тыс рабочих мест.