Объем вложений в прорывные инвестпроекты в Дагестане составит свыше 300 млрд рублей

10 сен. 10:23

В Дагестане на реализацию прорывных инвестиционных проектов потратят более 300 млрд рублей. Об этом сообщили в правительстве региона.

Вопрос о реализации инвестпроектов в республике обсуждался на заседании под руководством председателя регионального правительства Абдулмуслима Абдулмуслимова.

"В соответствии с поручением правительства России при поддержке Минэкономразвития России разработана модель экономического развития региона, которая основана на реализации пяти прорывных проектах республики. Реализация данных проектов окажет положительное влияние на показатели социально-экономического развития республики", - сказано в заявлении.

Реализации данных проектов позволит создать более 16 тыс рабочих мест.