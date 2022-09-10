Кварацхелия покоряет Италию

10 сен. 8:12

Полузащитник футбольного клуба "Наполи" Хвича Кварацхелия стал одним из самых обсуждаемых игроков на старте нового сезона в Италии. Грузинский хавбек установил рекорд результативности неополитанцев в первых четырех играх чемпионата. На его счету 4 гола и одна результативная передача. Игра 21-летнего футболиста вызывает восторг не только у болельщиков и журналистов, которые уже успели назвать его "Кварадоной", но и у экспертов. О том, как восходящая звезда грузинского футбола осваивается в новой для себя роли, и пойдет речь в этой статье.

Хвича Кварацхелия родился в Тбилиси 12 февраля 2001 года в семье футболиста Бадри Кварацхелии. С ранних лет он начал играть в футбол во дворе, и в скором времени родители отдали мальчика в Академию "Олимпик". Позже он оказался в Академии "Аваза", откуда впоследствии перебрался в "Динамо" Тбилиси.

Дебют Хвичи за взрослую команду "Динамо" состоялся 29 сентября 2017 года в матче чемпионата Грузии против "Колхети-1913". Весной 2018 года молодой полузащитник перебрался в "Металлург" Рустави, а менее чем через год отправился на правах аренды в московский "Локомотив". После "командировки" в Москву Кварацхелия разорвал соглашение с руставским "Металлургом" и присоединился к "Рубину", подписав с казанским клубом долгосрочный контракт. Летом того же года хавбек дебютировал за сборную Грузии в отборочной встрече чемпионата Европы 2020 против сборной Гибралтара. По итогам сезона 2019/20 Хвичу признали лучшим молодым игроком российского чемпионата. Это не осталось незамеченным в Европе. Известно в частности о предметном интересе со стороны "Галатасарая". Турки предлагали за талантливого полузащитника 15 млн евро, однако руководство казанского клуба отказалось его продавать.

Несмотря на наличие нескольких вариантов продолжения карьеры за рубежом, окончательное решение покинуть Россию Кварацхелия принял после 24 февраля 2022 года из-за событий вокруг Украины. Воспользовавшись решением ФИФА о введении временных правил трудоустройства, которые позволяли иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостановить действие своих трудовых договоров с российскими командами до конца сезона 2021/22, Кварацхелия прервал контракт с "Рубином" и присоединился к "Динамо" Батуми. Хвича дебютировал за батумскую команду в начале апреля, а уже в конце месяца было официально объявлено о переходе грузинского хавбека в итальянский "Наполи" по окончании сезона.

"Я хочу выигрывать с командой и совершенствоваться как игрок. Прозвище Кварадона? Я осознаю, что Диего Марадона раньше играл за "Наполи". Надеюсь, что и я смогу отдать должное Неаполю. Я не могу сравнивать себя с Марадоной, но сделаю все, чтобы болельщики "Наполи" были счастливы", - сказал Кварацхелия на презентации в качестве игрока неополитанской команды.

Дебют на чемпионате Италии состоялся 15 августа в матче против "Вероны". Хвича вышел на поле в стартовом составе, и уже на 37-й минуте забил свой первый мяч за неаполитанскую команду. На данный момент на счету полузащитника пять матчей в чемпионате Италии, в которых он отметился 4 забитыми мячами и одной результативной передачей. Помимо гола в ворота "Вероны", он также оформил дубль в матче с "Монцей" (4:0) и забил победный мяч в ворота "Лацио" (2:1).

По итогам августа Кварацхелия был признан лучшим игроком в итальянской Серии А. В голосовании на официальном сайте лиги он опередил аргентинца Пауло Дибалу ("Рома"), нидерландца Тена Копмейнерса ("Аталанта"), аргентинца Лаутаро Мартинеса ("Интер") и серба Душана Влаховича ("Ювентус"). Лучшим игроком прошлого месяца Хвичу также признала Ассоциация футболистов Италии.

Игрой полузащитника сборной Грузии восхищаются многие специалисты. Среди них бывший вратарь Лука Маркеджани, работающий в настоящее время экспертом на Sky Sport: "Квадроциклы поражает тем, что он свободно и органично чувствует себя в новых реалиях. "Наполи" заплатил за него всего в 10 млн евро, но совершенно очевидно, что это слишком маленькая цифра для такого игрока. В реальности он стоит гораздо дороже".

Действия Хвичи на поле также отмечают бывший наставник сборной России Фабио Капелло и экс-форвард "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро. По мнению обоих специалистов, грузинский хавбек станет звездой итальянского чемпионата. "Своими движениями он мне напоминает раннего Мохаммеда Салаха", - приводит слова Капелло Corriere dello Sport.

В свою очередь, Дель Пьеро отмечает, что у Кварацхелии есть все качества для успешной игры на самом высоком уровне. "Кварацхелия непредсказуем, у него есть талант, этот игрок создан для того, чтобы выступать в Европе", - цитирует его La Gazzetta dello Sport.

На этой неделе Хвича дебютировал в Лиге чемпионов. В матче 1-го тура группового этапа "Наполи" со счетом 4:1 разгромил на своем поле "Ливерпуль", а грузинский полузащитник стал одним из главных творцов этой победы.

Уже на 4-й минуте Кварацхелия отдал передачу Петру Зелиньскому, после удара которого мяч попал в руку Джеймсу Милнеру. Судья назначил пенальти, который уверенно реализовал сам Зелиньский. Хвича поучаствовал также во втором голе. Отобрав мяч у Джо Гомеса, он начал атаку, которая завершилась точным ударом Андре Замбо-Ангисса. Под занавес первого тайма Кварацхелия сотворил еще один гол. Он поочередно обыграл Трента Александра-Арнольда и Гомеса, после чего отдал передачу на пустые ворота Джованни Симеоне, который в третий раз поразил ворота гостей. В начале второго тайма наставник "Наполи" Лучано Спалетти заменил Кварацхелию.

После матча игру хавбека оценил бывший нападающий "Лестера" и сборной Англии Гари Линекер. "Хвича Кварацхелия из "Наполи" - интересный молодой игрок. На выходных видел его в матче с "Лацио" - он был великолепен. Против него играть так же сложно, как и правильно написать его фамилию", - пошутил в социальных сетях Линекер.

Несмотря на восторженные отзывы экспертов, Лучано Спалетти осторожен в высказываниях, стараясь не перехвалить молодого игрока. Главный тренер неополитанцев отдает должное способностям Хвичи, но подчеркивает, что ему еще нужно научиться грамотнее расходовать свои силы. "Он может контролировать любой мяч и делать это чисто, но он застенчив. Он не хочет быть в центре внимания, но когда играет в футбол, очень уверен в себе", - рассказал специалист на одной из послематчевых пресс-конференций.

Своей игрой на старте этого сезона Хвича поднял планку ожиданий так высоко, что соответствовать ей будет не так-то просто. Доказывать свой класс предстоит в каждом матче без исключения, но это именно то, что позволит выйти на новый уровень и достичь тех же вершин, что и его соотечественник Каха Каладзе, который в своем время выигрывал в составе "Милана" первенство Италии и становился обладателем Лиги чемпионов. По мнению экспертов, у Кварацхелии все для этого есть, осталось подкрепить это делом.