В Катаре можно снять квартиру на время чемпионата мира по футболу

Жители Катара смогут сдавать свои дома и комнаты в аренду, чтобы помочь болельщикам чемпионата мира по футболу решить проблемы с размещением во время футбольного турнира, который стартует 20 ноября. Как отмечает Аль-Джазира, до недавнего времени обладатели билетов на ЧМ могли бронировать жилье только через официальное Катарское агентство по размещению (QAA), включая отели, фан-деревни, официальные лагеря в пустыне, два круизных лайнера, виллы и апартаменты.

Однако выступая на стадионе "Лусаил", где 18 декабря будет проведен финал чемпионата, генеральный директор Специального комитета по Чемпионату мира Ясир аль-Джамал сказал, что владельцы билетов смогут оформить паспорта болельщика или карту Hayya, используя бронирование из стороннего источника, а не только бронь от QAA или предоставления подробной информации о друзьях и семьях, проживающих в стране.

"Мы сделали это, чтобы позволить большему числу людей подавать заявки на карты Hayya. Мы также стремимся обеспечить доступные цены для болельщиков, начиная с 80 долларов, которые могут меняться в зависимости от спроса", - сказал Джамал.

Катар надеется привлечь более миллиона посетителей во время Чемпионата мира по футболу.

Учитывая ожидаемый наплыв болельщиков и туристов, есть опасения, что Катар не сможет предложить достаточное количество жилья для посетителей, особенно тех, у кого нет билетов и которые хотят познакомиться в ходе чемпионата с культурой страны вдали от стадионов.

Жители Катара уже жаловались на то, что их выселяют из своих домов, на что домовладельцы ответили, что этот шаг был сделан для того, чтобы освободить место для приезжих болельщиков во время турнира.

Организаторы забронировали 80% отелей и вариантов размещения по всей стране, которые будут доступны для владельцев билетов. По словам Омара аль-Джабера, исполнительного директора Верховного комитета по размещению, "есть два круизных лайнера с более 4000 номеров. Также в четырех разных местах будут фан-деревни. Варианты проживания будут доступны и в домах отдыха. У посетителей есть возможность остановиться у друзей и семьи".

В августе официальные лица объявили, что Caravans Village также будет готова предоставить дополнительные варианты размещения. Организаторы уверяют, что "нет никаких опасений по поводу нехватки жилья, так как для более миллиона болельщиков, ожидаемых в течение турнира в наличии до 130 тыс. номеров".

Генеральный директор Qatar 2022 Нассер аль-Хатер заявил, что около 2,5 миллионов билетов из трех миллионов, выделенных на чемпионат мира, уже продано. По его словам, помимо Катара, США, Аргентина, Мексика и Саудовская Аравия вошли в число стран, где были куплены билеты на турнир.