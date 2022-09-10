США подтвердили: потолок цен на российскую нефть начнет действовать 5 декабря

10 сен. 2:04

Режим потолка цен на российскую нефть вступит в силу 5 декабря, с 5 февраля он начнет действовать и на другие нефтепродукты. Об этом сообщает Минфин США.

В ведомстве отметили, что страны, участвующие в режиме потолка цен, смогут напрямую формировать механизм формирования ограничений.

Те, кто будет сознательно приобретать российскую нефть по цене выше лимита, с использованием ложных документов, могут оказаться под санкциями, уточнили в министерстве.

В Минфине добавили, что введение потолка не повлияет на американское эмбарго на закупки российской нефти.