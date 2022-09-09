Турция планирует высадку на Луне в следующем году 

Вчера в турецкой Бурсе стартовал один из главных мировых форумов, посвященных космосу - Международная космическая конвенция-2022. В трехдневном мероприятии примет участие 80 спикеров, включая экспертов и официальных лиц из компаний и космических агентств, таких как Европейское космическое агентство и Турецкое космическое агентство.

Как отмечает турецкая "Сабах", он будут обсуждать проблемы коммерциализации космоса и его использования для решения вопросов международной безопасности.

Форум организован компанией Altair Enterprises, занимающейся космическим образованием, и проводится Центром космической и авиационной подготовки Gökmen (GUHEM), расположенным в Бурсе. Крупнейший в Европе центр GUHEM был основан в 2020 году под руководством Торгово-промышленной палаты Бурсы в сотрудничестве с муниципалитетом Бурсы и Советом по научно-технологическим исследованиям Турции (TÜBITAK).

Благодаря своим интерактивным образовательным системам, лаборатории космических инноваций, программированию роботов, а также космическим и авиационным мастерским Центр ранее получил награду European Property Awards в категории общественных зданий. Турция планирует провести Международный космический конгресс в 2025 году. В этом году он пройдет в Париже, в 2023 году – в Баку, в 2024 году - в Милане.

Недавно Турция объявила о новой научной миссии в космос, которая станет частью 10-летней космической дорожной карты. Планируются миссии на Луну и разработка спутниковых систем. В следующем году Турция планирует осуществить первую высадку на Луне в честь столетия со дня основания Турецкой Республики. Программа также предусматривает совместную работу с другими странами по строительству космодрома и созданию мирового бренда в области спутниковых технологий.