Таиланд готов принимать сибирских туристов

9 сен. 23:29

Таиланд обсуждает с российскими и монгольскими авиакомпаниями возможность запустить в королевство туристические из Сибири, - сообщила исполнительный директор Туристического управления страны Титипорн Маненате.

"Мы пытаемся вести переговоры с S7 и "Уральскими авиалиниями" о рейсах из Владивостока, Новосибирска. Также ведутся переговоры с "Монгольскими авиалиниями", которые могли бы забирать туристов из Сибири", - рассказала она, передает РИА Новости.

Такими авиарейсами могли бы заняться и тайские перевозчики, но это упирается в ряд проблем: помимо политических моментов, лизинга и вопроса страховок, есть технические: самолеты не готовы, и нужно время на их восстановление. Также все экипажи были распущены в пандемию.

Сейчас в королевстве рассматривается вопрос о полном снятии всех ковидных ограничений на въезд с 1 октября 2022 года, но окончательное решение пока не принято.