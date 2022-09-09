Российско-казахский фильм "Голиаф" начнут показывать в РФ с 29 сентября

9 сен. 23:56

Фильм совместного производства России и Казахстана "Голиаф", попавший в конкурсную программу Венецианского кинофестиваля, выйдет в прокат в РФ 29 сентября, такое сообщение распространила пресс-служба онлайн-кинотеатра Start.

"Кинопрокатная компания "Белые ночи" выпустит 29 сентября в российский прокат картину казахстанского режиссера и сценариста Адильхана Ержанова "Голиаф", - сказано в нем.

Мировая премьера прошла накануне в рамках Венецианского кинофестиваля.

Роли в фильме сыграли Берик Айтжанов, Данияр Алшинов, Дмитрий Чеботарев и Александра Ревенко.

Действие разворачивается в вымышленном поселке, которым управляет криминальный авторитет: он дает местным кров и работу, но казнит тех, кто пытается противостоять его воле. Так погибает жена бедняка Арзу. Начальнику охраны велено присматривать за вдовцом, но мужчина, кажется, настолько разбит горем, что не помышляет о мести...