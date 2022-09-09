ВКС России уничтожили лидера террористов в Сирии

9 сен. 22:59

Лидер запрещенной в России международной террористической организации "Катиба таухид валь-Джихад" Сирожиддин Мухтаров был уничтожен накануне ударом ВКС РФ по лагерю боевиков в сирийской провинции Идлиб, заявил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР Олег Егоров.

По его словам, Мухтаров был причастен "к организации террористических атак на правительственные силы и объекты гражданской инфраструктуры Сирии", передает "Интерфакс".

Егоров также сообщил об уничтожении свыше 20 высокопоставленных членов запрещенной в России террористической организации "Джабхат Ан-Нусра": они занимались боевой и диверсионной подготовкой членов, а также вели финансовую и административную работу в группировке.