В Дербенте прошел фестиваль национальных видов плова

9 сен. 23:14

Сегодня в дагестанском Дербенте прошел общегородской фестиваль плова, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

"Фестиваль был организован центром развития туризма и народного творчества города. Свои национальные виды плова на нем представили азербайджанские, лезгинские, татские и табасаранские майданы", - цитирует собеседника ТАСС.

Всего было десять разновидностей всенародно любимого блюда - одиннадцатым в этом году стал испанский плов.

"Мероприятие проводится для максимального привлечения туристов. Мы хотим показать нашим гостям нашу гастрономию, познакомить с ней. Здесь также представлены народные промыслы Дагестана, картинная галерея, театральные подворья", - добавили в пресс-службе Дербента.