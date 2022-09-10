В Дагестане стали чаще разводиться

10 сен. 4:24

За 2021 год в Дагестане оформлено 9 133 развода против 5 302 разводов за 2020 год, - сообщил премьер республики Абдулмуслим Абдулмуслимов, передает пресс-служба Кабмина республики.

В целом на 1000 человек населения в Дагестане 4 брака и 3 развода, или почти 8 разводов на 10 браков. По его словам эта негативная тенденция должна быть проанализирована профильными ведомствами.

"Традиционно для жителей республики не было характерно разрушать семьи – это считалось позором. Сегодня молодое поколение иначе относится к институту брака", - подчеркнул Абдулмуслимов.