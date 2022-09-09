Соглашение о свободной торговле между Грузией и Турцией дополнилось новыми товарами

9 сен. 21:59

Тбилиси и Анкара договорились о расширении либерализации тарифов на сельскохозяйственную продукцию и торговлю услугами, такое сообщение распространила пресс-служба Минэкономики Грузии.

Поправки к двустороннему соглашению о свободной торговле подписали глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили и министр торговли Турции Мехмет Муш на форуме, посвященном диагональной кумуляции между Грузией, Турцией и Евросоюзом.

После вступления изменений в силу Грузия получит льготы в рамках квот на экспорт в Турцию новых видов продукции.

В результате в пределах квоты с нулевым тарифом Грузия сможет поставлять в Турцию живой скот, говядину, зеленый чай, сухофрукты, киви, лимоны, консервированные помидоры и пищевые ингредиенты.

С турецкой стороны увеличены квоты и на мед, яблоки и вино, передает Sputnik Грузия.