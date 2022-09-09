США обещают помочь Европе подготовиться к зиме

9 сен. 21:45

США будут тесно взаимодействовать с союзниками, чтобы оказать помощь Европе с наращиванием запасов газа к зиме, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, Вашингтон в течение месяцев работал над увеличением количества альтернативных источников газа для Европы, наращиванием эффективности потребления энергоносителей и задействованием чистой энергетики. Однако, отметила Жан-Пьер, впереди еще много задач, которые понадобится решить.

"И мы продолжим тесно работать со своими союзниками, искать пути нарастить запасы газа в Европе и помогать расширить число других источников энергии, когда таковое возможно", - цитирует пресс-секретаря Белого дома ТАСС.