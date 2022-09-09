Власти КБР к 2025 году планируют газифицировать все туристические объекты

9 сен. 22:29

Власти Кабардино-Балкарии (КБР) намерены в рамках региональной программы до конца 2025 года газифицировать все туристические объекты, расположенные в высокогорных районах, - сообщил гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз Нальчик", исполнительный директор АО "Газпром газораспределение Нальчик" Залим Вороков.

"Глава республики Казбек Коков подписал обращение на имя руководителя ПАО "Газпром" Алексея Миллера о пожелании включить в программу газификации КБР в 2021-2025 годах строительство газопроводов к альплагерю "Безенги" (Черекский район) и двум туристическим лагерям "Чегем" и "Башиль" (Чегемское ущелье). Это уже согласовано, и надеемся, что в ближайшее время, в течение одного-двух лет строительство газопроводов там начнется", - рассказал Вороков, передает ТАСС.

Напомним, традиционно популярными среди гостей и жителей Кабардино-Балкарии местами являются Приэльбрусье, Голубые озера, Чегемские водопады и парадром в Чегемском районе, Аушигерские источники и историко-архитектурные комплексы Верхней Балкарии, альплагерь "Безенги".