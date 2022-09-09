Новочеркасский музей донского казачества выставил свои экспонаты в Москве

9 сен. 22:14

Сегодня в московском Музее военной истории Российского военно-исторического общества открылась выставка экспонатов Новочеркасского музея истории донского казачества "Казачество в истории России. Войско Донское", - сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

"Это совместный проект двух музеев, на реализацию которого из областного бюджета выделено более 1,5 млн рублей. Выставка позволит популяризировать донское наследие, познакомить жителей и гостей столицы с казачьей воинской культурой", - поведал заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, передает "Интерфакс".

Выставка приурочена к 85-летию со дня образования Ростовской области, а основу ее экспозиции составляют предметы традиционной казачьей культуры и подлинные образцы военной формы казаков XIX-XX веков, большая часть которых принадлежала известным казачьим генералам, офицерам, а также рядовым казакам разных лет.

В числе экспонатов отдельно выделены два мундира героя битвы под Лейпцигом, Бородинского и Тарутинского сражений Отечественной войны 1812 года, генерала кавалерии, графа Василия Орлова-Денисова, которые передал в музей правнук графа.