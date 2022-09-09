В Краснодаре стартует финал международного турнира по боксу

9 сен. 21:48

Уже завтра, 10 сентября, в Краснодаре стартуют финальные поединки международного турнира по боксу, - сообщает пресс-служба мэрии города.

В соревнованиях принимают участие порядка 140 спортсменов из 19 стран Европы, Азии, Африки и Южной Америки. За награды поборются юниоры 17–18 лет. Это уже тринадцатый по счету такой турнир, и второй раз подряд его принимает столица Кубани. Первый финальный поединок состоится в 17:00 в "Баскет-холле", - передает "АиФ-Юг".

Соревнования посвящены памяти талантливого российского спортсмена, воспитанника анапской школы бокса Николая Павлюкова. Традиционно этот турнир собирает таланты со всего мира, а для российских спортсменов это шанс попасть в сборную команду страны.